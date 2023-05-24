Специалист Мурадян прокомментировал возобновление регулярных авиарейсов на Кубу

Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян высказался о возобновлении регулярных авиарейсов на Кубу с 1 июля.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что появление в данном сегменте ещё одного перевозчика создаст конкуренцию и, возможно, позволит снизить цены.

«С другой стороны, и на данном этапе туры на Кубу на десятидневный срок выходят примерно в 150 тыс. рублей на двоих, что экстремально низко. Не думаю, что новые рейсы существенно повлияют на турпоток, поскольку сейчас туристы больше интересуются возобновлением полётов в Мексику и Доминикану», — сказал Мурадян.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой.