Вирусолог Альтштейн назвал птичий грипп ветеринарной проблемой

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что птичий грипп — это скорее ветеринарная проблема.

«Случаи заражения людей крайне редки. Тем не менее за последние 25 лет около 1 тыс. человек в мире заразились птичьим гриппом, он протекает очень тяжело», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Однако, по его словам, такие случаи происходят настолько редко и связаны с настолько большой дозой вируса, что жителям Москвы и других городов беспокоиться не стоит.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о ситуации с птичьим гриппом.