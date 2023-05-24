Автоюрист Кузьмина: водителей пока не могут оштрафовать за сокрытие номеров на парковке
За сокрытие номера на парковке оштрафовать не могут. Ответственность за нечитаемые номера наступает только в момент управления транспортом, уточнила она для Тульской службы новостей.
«Инспекторы пытаются наказать за скрытие номеров, однако пока это невозможно. Юристы же склоняются к тому, что понятие «управление транспортным средством» в будущем расширят, чтобы избежать таких абсурдных ситуаций», — отметила Кузьмина.
Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.