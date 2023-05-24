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Автоюрист Кузьмина: водителей пока не могут оштрафовать за сокрытие номеров на парковке

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Автоюрист Екатерина Кузьмина рассказала, что может грозить водителям, которые закрывают на своих автомобилях государственные знаки на платных парковках.

За сокрытие номера на парковке оштрафовать не могут. Ответственность за нечитаемые номера наступает только в момент управления транспортом, уточнила она для Тульской службы новостей.

«Инспекторы пытаются наказать за скрытие номеров, однако пока это невозможно. Юристы же склоняются к тому, что понятие «управление транспортным средством» в будущем расширят, чтобы избежать таких абсурдных ситуаций», — отметила Кузьмина.

Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.

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