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В Москве цены на новостройки выросли на 1% в течение месяца

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Аналитики VSN Realty провели анализ столичного рынка недвижимости и выяснили, что за последний месяц средний бюджет сделок с новостройками показал рост всего на 1%, составив 11,2 млн рублей.

Об этом пишут «Известия».

Средний бюджет сделки по проектам комфорт-класса составил 11,2 млн рублей при среднем метраже в 41,2 кв. м, рассказали в компании.

В сегменте бизнес-класса средняя стоимость объектов составляет 23 млн рублей при средней площади объектов в 57 кв. м.

«Средневзвешенная цена сделок фактически осталась прежней: за месяц выросла на 1%, а вот минимальные бюджеты покупок немного подросли за апрель и составили 4,4 млн рублей для комфорт-класса и 5,5 млн рублей в нише «бизнес», — прокомментировала генеральный директор компании Яна Глазунова.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.

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