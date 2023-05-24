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Новый раздел «Помощь» стал доступен для пользователей портала mos.ru

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для пользователей портала mos.ru запустили новый раздел «Помощь».

Об этом сообщает НСН.

Благодаря новому сервису горожане смогут оперативно получить ответы на вопросы в сфере медицины, образования, ЖКУ. Собянин отметил, что в разделе размещено 430 инструкций по различным направлениям.

Также с помощью сервиса жители столицы смогут записаться на видеоконсультацию или встречу с представителями нужного им ведомства.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на благотворительном сервисе столичного портала mos.ru появилась новая функция для желающих помочь детям-сиротам и детям с особенностями развития.

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