Новый раздел «Помощь» стал доступен для пользователей портала mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для пользователей портала mos.ru запустили новый раздел «Помощь».

Об этом сообщает НСН.

Благодаря новому сервису горожане смогут оперативно получить ответы на вопросы в сфере медицины, образования, ЖКУ. Собянин отметил, что в разделе размещено 430 инструкций по различным направлениям.

Также с помощью сервиса жители столицы смогут записаться на видеоконсультацию или встречу с представителями нужного им ведомства.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на благотворительном сервисе столичного портала mos.ru появилась новая функция для желающих помочь детям-сиротам и детям с особенностями развития.