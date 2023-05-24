Новый раздел «Помощь» стал доступен для пользователей портала mos.ru
Об этом сообщает НСН.
Благодаря новому сервису горожане смогут оперативно получить ответы на вопросы в сфере медицины, образования, ЖКУ. Собянин отметил, что в разделе размещено 430 инструкций по различным направлениям.
Также с помощью сервиса жители столицы смогут записаться на видеоконсультацию или встречу с представителями нужного им ведомства.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на благотворительном сервисе столичного портала mos.ru появилась новая функция для желающих помочь детям-сиротам и детям с особенностями развития.