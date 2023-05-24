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В Омской области суд приговорил мужчину к 13 годам за изнасилование школьницы

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В Любинском районе Омской области 28-летний местный житель осуждён за грабёж и изнасилование девочки-подростка.
В Омской области суд приговорил мужчину к 13 годам за изнасилование школьницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru.  

Установлено, что 22 сентября 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на незнакомую 13-летнюю девочку в посёлке Любинском, отобрал у неё смартфон и изнасиловал.

После задержания мужчина признался, что ничего не помнит из-за опьянения.

Злоумышленника приговорили к 13 годам колонии строгого режима и выплате компенсации в размере 500 тыс. рублей в пользу пострадавшей.

Ранее Newinform сообщал, что в Сочи суд вынес приговор сотруднице детского сада по факту издевательств над воспитанниками.

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