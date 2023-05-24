Репетитор Смолер дала советы старшеклассникам по подготовке к ЕГЭ по русскому языку

Репетитор по русскому языку и основатель онлайн-школы RUSSMO Вероника Смолер рассказала, как старшекласснику подготовиться к ЕГЭ по русскому языку.

Интенсивная подготовка в последнюю неделю перед экзаменом поможет обнаружить пробелы в знаниях и оперативно устранить проблему, сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Так, Смолер посоветовала школьникам проанализировать предыдущие работы и выявить часто встречающиеся ошибки.

«Откройте КИМ (контрольно-измерительные материалы. — RT) ЕГЭ по русскому языку и подробно разберите задания, в которых допускаете ошибки. Откройте кодификатор и найдите темы, которые «западают». Изучите их, используя учебники по русскому языку, сайты с теорией по школьной программе в интернете», — порекомендовала эксперт.

По её словам, так можно не только устранить пробелы, но и набрать 5—10 баллов сверху.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.