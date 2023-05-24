Россияне назвали принуждение к труду в числе причин нежелания отдыхать на даче с родственниками
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Об этом пишут «Известия».
В ряду основных причин нежелания ехать на дачу с родными респонденты назвали разность взглядов поколений на отдых (31%), психологические сложности в такого рода отдыхе усматривают 19%. Ещё 14% признались, что родственники заставляют их заниматься хозяйством вместо отдыха.
Чаще всего нежелание проводить время на даче с родственниками высказывали респонденты в возрасте от 23 до 39 лет (66%).
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.