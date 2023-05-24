Россияне назвали принуждение к труду в числе причин нежелания отдыхать на даче с родственниками

Представители группы «Ренессанс Страхование» провели исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство россиян (58%) не готовы ездить на дачу со своими родственниками.

Об этом пишут «Известия».

В ряду основных причин нежелания ехать на дачу с родными респонденты назвали разность взглядов поколений на отдых (31%), психологические сложности в такого рода отдыхе усматривают 19%. Ещё 14% признались, что родственники заставляют их заниматься хозяйством вместо отдыха.

Чаще всего нежелание проводить время на даче с родственниками высказывали респонденты в возрасте от 23 до 39 лет (66%).

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.