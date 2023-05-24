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В РСТ рассказали, что путёвку выгоднее всего покупать в конце мая и начале сентября

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин дал советы туристам, как сэкономить на путешествии.
В РСТ рассказали, что путёвку выгоднее всего покупать в конце мая и начале сентября
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С 1 октября цена на средства размещения повсеместно снижается на 10—15%, сообщил он в разговоре с URA.RU.

«После высокого майского сезона очень серьёзно проседают цены. Дети ещё готовятся к экзаменам, взрослые уже нагулялись. Но цены очень привлекательные, хотя разница между концом мая и июнем небольшая», — объяснил Барзыкин.

Ещё один период, когда выгодно покупать тур, — август-сентябрь, так как дети в это время идут в школу, заключил эксперт.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

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