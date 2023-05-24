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Аналитики подсчитали, во сколько жениху и невесте обойдутся бюджетные свадебные образы

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Аналитики «Авито» провели исследование, чтобы выяснить, сколько денег придётся потратить паре молодожёнов, чтобы относительно бюджетно подготовиться к свадебному торжеству.
Аналитики подсчитали, во сколько жениху и невесте обойдутся бюджетные свадебные образы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Life.ru.

По словам экспертов, спрос на услуги свадебных стилистов увеличился за год на 88%, средний ценник сегодня — 8 тыс. рублей.

Средняя цена бюджетного наряда для невесты на «Авито»: платье — 9300 рублей, пара туфель — 1860 рублей, диадемы и прочие украшения — 970 рублей. Свадебный букет обойдётся примерно в 1450 рублей. Для жениха: костюм-двойка — 5550 рублей, рубашка — 1770, туфли — более 3 тыс. рублей.

Стоимость обручальных колец в этом году в среднем составляет 30 тыс. рублей за пару.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН заявила, что после пандемии коронавируса концепция свадеб изменилась — пары приглашают меньше гостей, а сами торжества стали камерными.

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