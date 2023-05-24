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«Известия»: в России могут ввести заградительные пошлины на БАДы из недружественных стран

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В России обсуждается вопрос введения заградительных пошлин в 220% на биологически активные добавки (БАД) из недружественных стран. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП).
«Известия»: в России могут ввести заградительные пошлины на БАДы из недружественных стран
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что мера рассматривается в качестве контрсанкции, а также с помощью пошлин авторы инициативы предлагают бороться с поддельным товаром.

Под ограничения могут попасть товары производителей Stada, Solgar, Unipharm.

По словам председателя НСЗПП Павла Шапкина, на первом заседании Минэкономразвития предлагал остановиться на варианте с пошлинами.

«Мы выступаем за запрет, но справедливости ради 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету», — добавил он.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о вреде бесконтрольного приёма биологически активных добавок.

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