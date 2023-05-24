«Известия»: в России могут ввести заградительные пошлины на БАДы из недружественных стран
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Отмечается, что мера рассматривается в качестве контрсанкции, а также с помощью пошлин авторы инициативы предлагают бороться с поддельным товаром.
Под ограничения могут попасть товары производителей Stada, Solgar, Unipharm.
По словам председателя НСЗПП Павла Шапкина, на первом заседании Минэкономразвития предлагал остановиться на варианте с пошлинами.
«Мы выступаем за запрет, но справедливости ради 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету», — добавил он.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о вреде бесконтрольного приёма биологически активных добавок.