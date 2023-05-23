В подмосковном Лыткарино благоустроят лесопарк «Волкуша»
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу комитета по конкурентной политике.
Соответствующий тендер опубликован на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
В парке планируют обустроить пляжную зону, павильон проката, детские и спортивные площадки. Также будут установлены малые архитектурные формы.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.