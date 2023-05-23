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Господдержку в Новосибирской области получат 14 тысяч предпринимателей

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В Новосибирской области в 2023 году получат господдержку более 14 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и граждан, желающих вести предпринимательскую деятельность.

Об этом сообщает «Сиб.фм».

Как заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, один из основных инструментов поддержки МСБ — госпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».

В 2023 году на поддержку малого бизнеса направят почти 472 млн рублей.

«С 2022 года в нашем регионе действует программа финансовой поддержки молодых предпринимателей до 25 лет. Она позволяет обучить будущих владельцев бизнеса или самозанятых основам ведения своего дела и получить грант на развитие», — сказал Гончаров.

В настоящее время в регионе насчитывается 148,9 тыс. субъектов МСП — 67,6 тыс. юридических лиц и 81,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.

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