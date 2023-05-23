В Тюменской области ввели новую льготу для детей участников СВО
Об этом сообщает URA.RU.
«Внести изменения в постановление «О предоставлении в 2023 году детских путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области…». Учесть, что бесплатные путёвки положены детям участников спецоперации — добровольцев (заключивших контракты с Минобороны РФ) и мобилизованных», — отмечается в поправках к нормативному акту.
Речь идёт о детях в возрасте 6—17 лет.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье откроют филиал фонда «Защитники Отечества» в июне.