В Тюменской области ввели новую льготу для детей участников СВО

В Тюменской области дети участников СВО смогут получить бесплатные путёвки в летние лагеря. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Об этом сообщает URA.RU.

«Внести изменения в постановление «О предоставлении в 2023 году детских путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области…». Учесть, что бесплатные путёвки положены детям участников спецоперации — добровольцев (заключивших контракты с Минобороны РФ) и мобилизованных», — отмечается в поправках к нормативному акту.

Речь идёт о детях в возрасте 6—17 лет.

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