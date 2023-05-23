В Подмосковье нарастили объёмы производства питьевой воды

В Московской области нарастили объёмы производства питьевой и минеральной воды.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхозпрод.

«Объём производства питьевой и минеральной воды в марте 2023 года на территории Московской области составил более 711 млн полулитров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос более чем на 74%», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Он отметил, что в марте в регионе произвели около 50% от общего объёма воды, выпущенной в Центральном федеральном округе, и 17% от объёма в России.

Ранее НСН сообщала, что московские предприятия нарастили объёмы по производству косметической и парфюмерной продукции почти на 40% за январь-февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.