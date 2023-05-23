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Подмосковная Система-112 получила более миллиона вызовов с начала весны

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Жители Московской области вызвали специалистов экстренной службы через Систему-112 более миллиона раз с начала весны.
Подмосковная Система-112 получила более миллиона вызовов с начала весны
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на службу.

Наибольшее число обращений было адресовано скорой помощи — около 800 тыс. звонков.

В полицию обратились 250 тыс. раз, в пожарную охрану — более 45 тыс.

Кроме того, поступило около 40 тыс. вызовов о происшествиях на воде или провале под лёд.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что москвичи воспользовались сервисами онлайн-записи к врачу более полумиллиарда раз с 2012 года.

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