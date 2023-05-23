Подмосковная Система-112 получила более миллиона вызовов с начала весны
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на службу.
Наибольшее число обращений было адресовано скорой помощи — около 800 тыс. звонков.
В полицию обратились 250 тыс. раз, в пожарную охрану — более 45 тыс.
Кроме того, поступило около 40 тыс. вызовов о происшествиях на воде или провале под лёд.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что москвичи воспользовались сервисами онлайн-записи к врачу более полумиллиарда раз с 2012 года.