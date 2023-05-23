В Самарской области учредят почётный знак «За доблесть и отвагу»
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Об этом сообщает volga.news.
Из пояснительной записки следует, что документ подготовлен для учреждения новой награды — почётного знака губернатора «За доблесть и отвагу».
Почётным знаком предложено отмечать граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, а также при спасении людей в чрезвычайных ситуациях и совершивших решительные действия при исполнении воинского, гражданского и служебного долга.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15 многодетным семьям вручили награды.