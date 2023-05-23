В Самарской области учредят почётный знак «За доблесть и отвагу»

Правительство Самарской области разработало законопроект, предусматривающий изменения в региональном законе о наградах.

Об этом сообщает volga.news.

Из пояснительной записки следует, что документ подготовлен для учреждения новой награды — почётного знака губернатора «За доблесть и отвагу».

Почётным знаком предложено отмечать граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, а также при спасении людей в чрезвычайных ситуациях и совершивших решительные действия при исполнении воинского, гражданского и служебного долга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15 многодетным семьям вручили награды.