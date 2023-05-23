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Автоэксперт Муханов: средняя цена российской подержанной машины составляет 400 тысяч рублей

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Руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов заявил, что в предложении российских машин преобладают подержанные. Их доля достигает 77%.

В беседе с «Российской газетой» эксперт также сообщил, что средняя цена отечественного автомобиля составляет около 400 тыс. рублей.

Четверть предложения занимают российские машины с пробегом старше 20 лет, по 21% приходится на авто возрастом 15—19 лет и 10—14 лет.

Доля автомобилей трёх — пяти лет составляет 14%, доля автомобилей не старше двух лет — 7%.

Также отмечается, что 53% предложения — это сегмент отечественных машин с пробегом не дороже 300 тыс. рублей.

Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.

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