Эксперт Макошина рассказала о росте спроса на принадлежности для высадки рассады

Товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина рассказала о самых популярных товарах для садоводов и огородников в мае.

«Инструмент у нас покупают круглый год. Но именно в мае буквально улетают лопаты, вёдра, секаторы и прочие принадлежности для высадки рассады, удобрения почвы и подрезки растений. Также огородники часто заказывают товары для мульчирования грунта и декоративную щепу», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, именно в мае многие переезжают за город на весь тёплый сезон и начинают активную работу по наведению красоты и порядка на участке.

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