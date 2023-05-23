Директор группы «Звери» заявил, что солист Билык не дрался с посетителем бара в Самаре
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«Все спокойно разъехались потом по домам, и никто не пострадал. Роман любит своих фанатов, но никогда не даёт автографов, когда отдыхает», — сказал он.
Островский подчеркнул, что пьяные люди стали хамить артисту после того, как он отказался с ними фотографироваться.
«Что было дальше, все видели на видео», — добавил он.
Ранее стало известно, что вечером в понедельник, 22 мая, Билык устроил дебош в одном из баров Самары.