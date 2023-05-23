Директор группы «Звери» заявил, что солист Билык не дрался с посетителем бара в Самаре

Солист группы «Звери» Роман Билык, более известный как Рома Зверь, не дрался с посетителем бара в Самаре, полицию по факту потасовки не вызывали. Об этом RT рассказал директор коллектива Александр Островский.

«Все спокойно разъехались потом по домам, и никто не пострадал. Роман любит своих фанатов, но никогда не даёт автографов, когда отдыхает», — сказал он.

Островский подчеркнул, что пьяные люди стали хамить артисту после того, как он отказался с ними фотографироваться.

«Что было дальше, все видели на видео», — добавил он.

Ранее стало известно, что вечером в понедельник, 22 мая, Билык устроил дебош в одном из баров Самары.