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Директор группы «Звери» заявил, что солист Билык не дрался с посетителем бара в Самаре

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Солист группы «Звери» Роман Билык, более известный как Рома Зверь, не дрался с посетителем бара в Самаре, полицию по факту потасовки не вызывали. Об этом RT рассказал директор коллектива Александр Островский.
Директор группы «Звери» заявил, что солист Билык не дрался с посетителем бара в Самаре
  • globallookpress.com

«Все спокойно разъехались потом по домам, и никто не пострадал. Роман любит своих фанатов, но никогда не даёт автографов, когда отдыхает», — сказал он.

Островский подчеркнул, что пьяные люди стали хамить артисту после того, как он отказался с ними фотографироваться.

«Что было дальше, все видели на видео», — добавил он.

Ранее стало известно, что вечером в понедельник, 22 мая, Билык устроил дебош в одном из баров Самары.

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