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В Ленинградской области трое рабочих погибли и двое пострадали во время сварочных работ

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В Ленинградской области трое рабочих погибли и двое пострадали во время сварочных работ. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.
В Ленинградской области трое рабочих погибли и двое пострадали во время сварочных работ
  • РИА Новости

ЧП произошло на территории массива Соржа-Старая.

«Из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО «ДИДАЛ-СК» произошёл разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона», — заявил губернатор в своём Telegram-канале.

Двоих пострадавших доставили во Всеволожскую больницу.

Ранее сайт Newinform сообщал, что СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка, упавшего в заброшенный пожарный резервуар.

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