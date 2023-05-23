В Ленинградской области трое рабочих погибли и двое пострадали во время сварочных работ
- РИА Новости
ЧП произошло на территории массива Соржа-Старая.
«Из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО «ДИДАЛ-СК» произошёл разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона», — заявил губернатор в своём Telegram-канале.
Двоих пострадавших доставили во Всеволожскую больницу.
Ранее сайт Newinform сообщал, что СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка, упавшего в заброшенный пожарный резервуар.