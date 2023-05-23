В Ленинградской области трое рабочих погибли и двое пострадали во время сварочных работ

В Ленинградской области трое рабочих погибли и двое пострадали во время сварочных работ. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

РИА Новости

ЧП произошло на территории массива Соржа-Старая. «Из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО «ДИДАЛ-СК» произошёл разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона», — заявил губернатор в своём Telegram-канале. Двоих пострадавших доставили во Всеволожскую больницу. Ранее сайт Newinform сообщал, что СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка, упавшего в заброшенный пожарный резервуар.