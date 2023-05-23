Замглавы Минцифры: россияне тратят на аудиовизуальный контент около восьми часов в день
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Её слова приводит ТАСС.
Соответствующие данные она привела в ходе пленарной дискуссии VII ежегодного «TeleMultiMedia Forum 2023. Лидеры цифровой медиасферы».
По её словам, на потребление аудиовизуального контента у россиян уходит время, практически сопоставимое с рабочим днём.
Также она отметила, что двумя главными источниками такого контента являются телевидение и интернет.
Ранее «Известия» сообщали, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе кабмина Михаилу Мишустину предложение лицензировать деятельность российских блогеров-тренеров, продающих курсы в интернете.