Замглавы Минцифры: россияне тратят на аудиовизуальный контент около восьми часов в день

Жители России тратят на потребление аудиовизуального контента от семи до восьми часов ежедневно. Об этом заявила замглавы Минцифры России Бэлла Черкесова.

Её слова приводит ТАСС.

Соответствующие данные она привела в ходе пленарной дискуссии VII ежегодного «TeleMultiMedia Forum 2023. Лидеры цифровой медиасферы».

По её словам, на потребление аудиовизуального контента у россиян уходит время, практически сопоставимое с рабочим днём.

Также она отметила, что двумя главными источниками такого контента являются телевидение и интернет.

Ранее «Известия» сообщали, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе кабмина Михаилу Мишустину предложение лицензировать деятельность российских блогеров-тренеров, продающих курсы в интернете.