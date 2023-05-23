Специалисты назвали правила выбора кондиционера

Специалисты пресс-службы «Авито» в преддверии летнего сезона рассказали, как правильно выбрать кондиционер.

Эксперты рекомендуют самостоятельно рассчитать размер помещения и определить подходящую по мощности модель, пишет РИАМО.

Кроме того, важно учитывать наличие полезных функций, таких как самодиагностика и автоматическое размораживание, чтобы продлить срок службы климатического оборудования. При этом более дорогие модели оснащены дополнительными опциями: поддержкой Wi-Fi и датчиками движения.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.