Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалисты назвали правила выбора кондиционера

Короткая ссылка
Специалисты пресс-службы «Авито» в преддверии летнего сезона рассказали, как правильно выбрать кондиционер.

Эксперты рекомендуют самостоятельно рассчитать размер помещения и определить подходящую по мощности модель, пишет РИАМО.

Кроме того, важно учитывать наличие полезных функций, таких как самодиагностика и автоматическое размораживание, чтобы продлить срок службы климатического оборудования. При этом более дорогие модели оснащены дополнительными опциями: поддержкой Wi-Fi и датчиками движения.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить