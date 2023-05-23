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Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на теплоходе в ХМАО

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Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на теплоходе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на теплоходе в ХМАО

Об этом заявили в управлении Ространснадзора по Уральскому федеральному округу. 

По информации ведомства, 23 мая на судне РТ-377 во время ночной стоянки в районе посёлка Зенково произошли хлопок и пожар.

Во время тушения пожара теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Оби.

«Один человек погиб, пять человек доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

На месте работают государственные инспектора Ростехнадзора и сотрудники правоохранительных органов.

12 мая сообщалось, что маломерное судно «Контесса» с 12 человеками на борту потеряло ход из-за неисправного двигателя по пути на остров Монерон.

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