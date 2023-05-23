Опрос: 67% россиян считают наличие жилья необходимым условием для счастья

Исследование, проведённое девелопером жилого кластера RDD, показало, что 67% россиян считают собственное жильё необходимым условием для счастья.

Об этом пишет «Газета.Ru».

При этом среди тех, кто отметил решение жилищного вопроса в качестве критерия счастливой жизни, 47% уточнили, что имеют в виду квартиру в новостройке, 17% — собственный дом.

Также 32% респондентов, выбравших главным условием для счастья жильё, рассказали, что рассчитывают достичь своей цели в течение трёх — пяти лет.

Кроме того, в качестве критериев для счастья россияне выделили здоровье и долголетие для себя и близких (57%), успех детей (53%), собственную успешную карьеру (51%), путешествия (43%).

Ранее «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip опубликовали список городов, которые россияне считают наиболее комфортными для жизни, учёбы и путешествий.