Опрос: 67% россиян считают наличие жилья необходимым условием для счастья
Об этом пишет «Газета.Ru».
При этом среди тех, кто отметил решение жилищного вопроса в качестве критерия счастливой жизни, 47% уточнили, что имеют в виду квартиру в новостройке, 17% — собственный дом.
Также 32% респондентов, выбравших главным условием для счастья жильё, рассказали, что рассчитывают достичь своей цели в течение трёх — пяти лет.
Кроме того, в качестве критериев для счастья россияне выделили здоровье и долголетие для себя и близких (57%), успех детей (53%), собственную успешную карьеру (51%), путешествия (43%).
Ранее «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip опубликовали список городов, которые россияне считают наиболее комфортными для жизни, учёбы и путешествий.