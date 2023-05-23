Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Гордеевку в Кореневском районе
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе, пострадавших в результате атаки нет.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам губернатора, повреждены грузовая машина и экскаватор.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты беспилотники.
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