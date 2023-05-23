Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Гордеевку в Кореневском районе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе, пострадавших в результате атаки нет.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. По словам губернатора, повреждены грузовая машина и экскаватор. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты беспилотники.