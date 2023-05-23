На Сахалине МВД выявило схему мошенничества с субсидиями для малоимущих
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на краевое управление МВД России.
Отмечается, что жертвами мошенников становились граждане с хроническими заболеваниями и правом на соцподдержку.
Как уточнили в ведомстве, злоумышленники получали от жертв доверенности с правом подписи и подавали от их лица необходимые документы. Проводились фиктивные сделки купли-продажи, в результате которых подозреваемые получали деньги.
Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.