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На Сахалине МВД выявило схему мошенничества с субсидиями для малоимущих

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На Сахалине мошенники обманным путём завладели 20 млн рублей выплат на жильё для льготных категорий граждан.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на краевое управление МВД России.

Отмечается, что жертвами мошенников становились граждане с хроническими заболеваниями и правом на соцподдержку.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники получали от жертв доверенности с правом подписи и подавали от их лица необходимые документы. Проводились фиктивные сделки купли-продажи, в результате которых подозреваемые получали деньги.

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.

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