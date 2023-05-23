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В «Ростелекоме» объяснили сбой в сети проблемами европейской площадки обмена трафиком

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Сбой в сети «Ростелекома» случился в связи с технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
В «Ростелекоме» объяснили сбой в сети проблемами европейской площадки обмена трафиком
  • Gettyimages.ru
  • © Britta Pedersen/picture alliance

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о проблемах с доступом в интернет в сети «Ростелекома».

Отмечается, что проблемы в основном возникли на зарубежных ресурсах.

«Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднён доступ к некоторым зарубежные интернет-ресурсам», — рассказали в «Ростелекоме».

При этом в России сети компании работают в штатном режиме.

Ранее пользователи Twitter пожаловались на сбои в работе социальной сети.

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