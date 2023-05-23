В «Ростелекоме» объяснили сбой в сети проблемами европейской площадки обмена трафиком
- Gettyimages.ru
- © Britta Pedersen/picture alliance
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о проблемах с доступом в интернет в сети «Ростелекома».
Отмечается, что проблемы в основном возникли на зарубежных ресурсах.
«Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднён доступ к некоторым зарубежные интернет-ресурсам», — рассказали в «Ростелекоме».
При этом в России сети компании работают в штатном режиме.
Ранее пользователи Twitter пожаловались на сбои в работе социальной сети.