Специалист Кочетков спрогнозировал рост предложения квартир дороже 25 млн рублей в Москве летом

Директор направления «Новостройки» агентства «Инком-недвижимость» Валерий Кочетков рассказал, что в настоящее время доля квартир стоимостью до 15 млн рублей в Москве и Подмосковье составляет не более 35%. Вместе с тем, по словам эксперта, увеличивается объём предложения жилья стоимостью более 25 млн рублей.

Так, в беседе с Life.ru Кочетков допустил, что летом рынок в столичном регионе будут формировать проекты более дорогого формата, а средневзвешенная цена 1 кв. м вырастет.

Вместе с тем он напомнил, что сегодня в Старой Москве средняя цена первичного предложения составляет 346,6 тыс. рублей за 1 кв. м, в Новой — 228,1 тыс. рублей, в Подмосковье — 172,2 тыс. рублей.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.