Комитет Госдумы поддержал введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных
- Legion-Media
Об этом информирует ТАСС.
Согласно поправкам, за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлёкшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, будет введён штраф в размере до 30 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. — для юридических лиц.
Ранее «Известия» писали, что зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.