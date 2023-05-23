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Комитет Госдумы поддержал введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки о введении штрафов до 200 тыс. рублей за укусы животных.
Комитет Госдумы поддержал введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных
  • Legion-Media

Об этом информирует ТАСС.

Согласно поправкам, за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлёкшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, будет введён штраф в размере до 30 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. — для юридических лиц.

Ранее «Известия» писали, что зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.

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