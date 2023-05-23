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Представители рынка: в России снизились продажи джинсов

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Продажи джинсов в России снизились по сравнению с прошлым годом. Так, эксперты Fashion Factory School отметили ряд факторов, которые могли оказать влияние на ситуацию.
Представители рынка: в России снизились продажи джинсов
  • Gettyimages.ru

У многих российских брендов продажи снизились после блокировок зарубежных соцсетей, сообщает «Российская газета».

«Во-первых, начались колебания курса доллара — он снова значительно вырос. Во-вторых, локальные марки по-прежнему находятся в турбулентных условиях: далеко не всем удалось выстроить устойчивую логистику поставки тканей», — прокомментировали специалисты Fashion Factory School.

Вместе с тем эксперты отметили и рост затрат на фурнитуру, нитки, другие материалы, а также непосредственно на производство — в России оно обходится дороже, чем за рубежом.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.

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