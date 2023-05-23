Слуцкий предложил наделить Донецк и Луганск званием города-героя

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил вернуть звание «город-герой» и наделить им Донецк и Луганск.

«ЛДПР предлагает вернуть почётное звание «город-герой» и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей. Готовим соответствующие поправки к законодательству», — написал он в Telegram.

По словам Слуцкого, соответствующие предложения уже давно выдвигаются гражданами и в ЛДПР считают их обоснованными.

В 2017 году глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко присвоил Донецку почётное звание «город-герой».