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Слуцкий предложил наделить Донецк и Луганск званием города-героя

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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил вернуть звание «город-герой» и наделить им Донецк и Луганск.
Слуцкий предложил наделить Донецк и Луганск званием города-героя
  • globallookpress.com

«ЛДПР предлагает вернуть почётное звание «город-герой» и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей. Готовим соответствующие поправки к законодательству», — написал он в Telegram.

По словам Слуцкого, соответствующие предложения уже давно выдвигаются гражданами и в ЛДПР считают их обоснованными.

В 2017 году глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко присвоил Донецку почётное звание «город-герой».

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