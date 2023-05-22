Исследование: 18% россиян хотели бы знать больше о китайских автомобилях
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на маркетинговую платформу Calltouch.
Также выяснилось, что около 15% респондентов интересуются любыми новыми брендами и моделями. Ещё 13,9% хотят знать больше о поставках и перспективах возвращения ушедших брендов.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал советы водителям-новичкам по выбору автомобиля. По его словам, не стоит покупать слишком дорогую машину, потому что неопытный автовладелец может столкнуться с рядом трудностей на дорогах и, соответственно, с частыми поломками.