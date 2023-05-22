Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Исследование: 18% россиян хотели бы знать больше о китайских автомобилях

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, 18 россиян хотели больше знать о китайских автомобилях, которые в последние годы стали более технологичными и конкурентоспособными.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на маркетинговую платформу Calltouch.

Также выяснилось, что около 15% респондентов интересуются любыми новыми брендами и моделями. Ещё 13,9% хотят знать больше о поставках и перспективах возвращения ушедших брендов.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал советы водителям-новичкам по выбору автомобиля. По его словам, не стоит покупать слишком дорогую машину, потому что неопытный автовладелец может столкнуться с рядом трудностей на дорогах и, соответственно, с частыми поломками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить