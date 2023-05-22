Сенатор Гумерова рассказала о сотрудничестве вузов по созданию экологических объединений

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что ряд отечественных вузов сотрудничают друг с другом, а также с государственными органами и общественными организациями по созданию молодёжных экологических объединений.

«Как представитель Республики Башкортостан в Совете Федерации, знаю, что примером такого взаимодействия является Башкирский государственный аграрный университет. Студенты факультета природопользования и строительства БашГАУ выступили инициаторами создания Школы общественных экологических инспекторов», — сказала сенатор в беседе с «МК в Питере».

Гумерова добавила, что формировать экологическую культуру важно с первых лет жизни ребёнка.

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО поддержит создание сети студенческих экоклубов «Зелёная лига».