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Число занятых в малом бизнесе Подмосковья выросло на треть с 2020 года

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В Московской области работает почти 1 млн компаний малого и среднего бизнеса и самозанятых, заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает «Радио 1».

«С 2020 года на треть выросло число людей, занятых в малом и среднем бизнесе. В Московской области темпы роста выше, чем в среднем по стране», — сказала Зиновьева на совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.

По её словам, поддержка малого предпринимательства очень важна.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова заявила, что поддержка семейных компаний государством позволит вовлекать в них молодёжь.

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