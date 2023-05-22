Число занятых в малом бизнесе Подмосковья выросло на треть с 2020 года
Об этом сообщает «Радио 1».
«С 2020 года на треть выросло число людей, занятых в малом и среднем бизнесе. В Московской области темпы роста выше, чем в среднем по стране», — сказала Зиновьева на совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.
По её словам, поддержка малого предпринимательства очень важна.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова заявила, что поддержка семейных компаний государством позволит вовлекать в них молодёжь.