Обвиняемый в сожжении Корана в Волгограде извинился перед мусульманами мира

Обвиняемый в сожжении Корана в Волгограде Никита Журавель заявил перед началом заседания суда по избранию меры пресечения, что ему стыдно перед всеми мусульманами мира, и принёс им извинения.

«Я прошу прощения у всех мусульман. Мой поступок был очень плохой. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира», — цитирует его РИА Новости.

Ранее он рассказал, что «осуществил данную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение».

Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту публичного сожжения Корана.

Отмечается, что Журавель снимал процесс сожжения священной книги на видео.

В СК отметили, что дело передано в региональный комитет Чечни, где пройдёт дальнейшее расследование.