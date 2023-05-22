Самарский университет попал в рейтинг лучших вузов России
- Legion-Media
Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу вуза.
Всего в список вошли 164 университета из 42 регионов. Лидируют МГУ, СПбГУ и Высшая школа экономики.
Самарский университет попал в первую двадцатку в девяти областях, в том числе по направлениям «Авиационная и ракетно-космическая техника» и «История и археология».
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.