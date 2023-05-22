В ЦБ заявили, что повышенный спрос на наличные связан с экономикой новых регионов России
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По его словам, в России с начала текущего года наблюдается повышенный спрос на наличность.
«На наш взгляд, это связано с тем, что в новых регионах Российской Федерации, где заметно меньше по понятным причинам распространены безналичные расчёты, наличные используются активно», — приводит РИА Новости слова Заботкина на консультациях по обзору денежно-кредитной политики.
Он напомнил, что с 1 января в этих регионах прекращены расчёты в гривнах.
«Соответственно, этот спрос новых регионов, по всей видимости, отражается в этом повышенном спросе на наличность в экономике в целом», — подчеркнул представитель ЦБ России.
В январе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 марта 2023 года жители ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей начнут получать пенсии по российским нормам.
Причём сами выплаты и надбавки к ним будут индексироваться так же, как и по всей стране. На новые регионы планируется распространить и другие действующие в России меры социальной поддержки.
По его словам, кабмин направит свыше 1 млрд рублей на пособия для безработных в новых регионах.