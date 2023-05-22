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Пропавшую в Свердловской области девочку нашли мёртвой

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В Слободо-Туринском районе Свердловской области нашли тело пропавшей на днях 15-летней девочки.
Пропавшую в Свердловской области девочку нашли мёртвой
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Отмечается, что школьница пропала два дня назад. Её искали сотрудники правоохранительных органов и волонтёры.

Как уточнил руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых в беседе с URA.RU, тело подростка обнаружили в реке Туре.

«В неполной семье воспитываются шесть детей, погибла младшая. Собранные по данному чрезвычайному происшествию материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР», — отметил Горелых.

Ранее сообщалось, что двух маленьких девочек, пропавших в селе Ленинский Яшкинского района в Кузбассе, нашли живыми.

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