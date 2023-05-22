Предприниматели из Москвы смогут принять участие в 17 международных выставках в 2023 году

До конца года предприниматели Москвы могут принять участие в 17 международных выставках и бизнес-миссиях.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

С января этого года свыше 200 компаний провели более трёх тыс. переговоров с потенциальными партнёрами из-за рубежа, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«С 2017 года участниками международных выставок и бизнес-миссий стали три тыс. московских компаний. Многие из них заключили контракты с коллегами из ОАЭ, Индии, Алжира, Саудовской Аравии, Индонезии и других стран», — уточнила вице-мэр.

Ранее директор Института нового общества, глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии.