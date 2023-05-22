Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Предприниматели из Москвы смогут принять участие в 17 международных выставках в 2023 году

Короткая ссылка
До конца года предприниматели Москвы могут принять участие в 17 международных выставках и бизнес-миссиях.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

С января этого года свыше 200 компаний провели более трёх тыс. переговоров с потенциальными партнёрами из-за рубежа, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«С 2017 года участниками международных выставок и бизнес-миссий стали три тыс. московских компаний. Многие из них заключили контракты с коллегами из ОАЭ, Индии, Алжира, Саудовской Аравии, Индонезии и других стран», — уточнила вице-мэр.

Ранее директор Института нового общества, глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить