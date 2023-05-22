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На востоке и юго-востоке Москвы построят более 14 млн квадратных метров жилья

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В Восточном и Юго-Восточном округах Москвы построят более 14 млн кв. м жилья, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По её словам, программа реновации идёт полным ходом.
На востоке и юго-востоке Москвы построят более 14 млн квадратных метров жилья
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

«С каждым годом и месяцем всё больше москвичей переселяются в новое качественное жильё, объёмы которого даже в отдельно взятых округах впечатляют. Например, в Восточном округе планируется построить около 8,7 млн кв. м, а в Юго-Восточном — 6,1 млн», — сообщила Княжевская.

Она отметила, что сами здания будут выполнены на основе современных архитектурных и планировочных решений.

Как напомнила Княжевская, город следит, чтобы в обновлённых районах была развита социальная и транспортная инфраструктура.

«Так, в рамках программы реновации планируется строительство более 190 социальных объектов разной направленности. Вместе с уже работающими они смогут обеспечить районы необходимой для комфортной жизни инфраструктурой», — уточнила она.

В столице построят 81 детский сад, 62 школы и 11 учебно-воспитательных комплексов. Также планируется строительство 13 объектов здравоохранения и 31 физкультурно-оздоровительного комплекса.

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