Исследование: 20% россиян готовы покупать ювелирные изделия в кредит

Исследование SOKOLOV и Ozon показало, что каждый пятый опрошенный россиянин готов оформить кредит на покупку ювелирного изделия, поскольку считает это «инвестицией в будущее».

Об этом пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем опрос показал, что более 33% россиян оформляли заём на приобретение ювелирного изделия, а каждый десятый участник из данной группы покупал украшение в кредит несколько раз. Ещё 28% россиян для такой покупки оформляли рассрочку.

Также из результатов исследования стало ясно, что женщины готовы покупать украшения в долг чаще мужчин (35% против 31% соответственно).

Чаще всего в кредит или рассрочку россияне покупают кольца (30%), серьги (15%) и браслеты (13%).

Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, в котором россияне назвали спонтанные покупки самой вредной финансовой привычкой.