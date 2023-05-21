Путин в шутку обратил внимание на бороду Кадырова, которая стала ещё больше
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым обратил внимание на выросшую бороду главы республики.
- РИА Новости
«Рамзан Ахматович, по-моему, борода у вас стала ещё больше... У нас всё на контроле», — шутливо отметил глава государства.
Фрагмент из программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал журналист Павел Зарубин.
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