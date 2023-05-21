В Свердловской области более девяти автомобилей попали в ДТП из-за плохой видимости

На трассе в Свердловской области более девяти автомобилей попали в связи с плохой видимостью, вызванной смогом от природных пожаров.

РИА Новости

Об этом сообщили в региональном ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется. Ранее стало известно, что в результате ДТП в Свердловской области погиб один человек, ещё восемь пострадали.