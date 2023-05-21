В Свердловской области более девяти автомобилей попали в ДТП из-за плохой видимости
На трассе в Свердловской области более девяти автомобилей попали в связи с плохой видимостью, вызванной смогом от природных пожаров.
- РИА Новости
Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее стало известно, что в результате ДТП в Свердловской области погиб один человек, ещё восемь пострадали.
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