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В Свердловской области более девяти автомобилей попали в ДТП из-за плохой видимости

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На трассе в Свердловской области более девяти автомобилей попали в связи с плохой видимостью, вызванной смогом от природных пожаров.
В Свердловской области более девяти автомобилей попали в ДТП из-за плохой видимости
  • РИА Новости

Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Свердловской области погиб один человек, ещё восемь пострадали.

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