Глава Белгородской области в ответ на фейки опубликовал сводку об обстрелах за сутки

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ответ на появление в Telegram-каналах непроверенных новостей опубликовал сводку обстрелов региона за прошедшие сутки. Такие списки планируется публиковать ежедневно.

«В последнее время вижу очень много публикуется, в том числе и в федеральных телеграм-каналах, непроверенной информации по обстрелам Белгородской области. Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ», — написал он в своём Telegram-канале.

В частности, он сообщил, что за последние сутки под обстрел попало село Щетиновка, Борисовский район, Волоконовский районе, Грайворонский городской округ, в Краснояружский район и Шебекинский городской округ.

17 мая Гладков опроверг сообщения Telegram-каналов о том, что ВСУ якобы обстреляли пограничный населённый пункт из танка.