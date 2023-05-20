На съезде партии «Справедливая Россия — За правду» зачитали речь Прилепина

На съезде партии «Справедливая Россия — За правду» зачитали речь сопредседателя политсилы, замкомандира батальона «Оплот», писателя Захара Прилепина.

Уточняется, что пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова зачитала съезду программную речь, впервые произнесённую на учредительном съезде партии «За правду», отметив, что проговорённые в 2020 году вещи не только не потеряли своей актуальности, но и стали более насущными и очевидными.

«Мы исходим из следующего: мы претендуем на власть, добиваемся власти, имеем право на власть. При любых трансферах власти необходимо существование народной организации, способной обеспечить сохранение России как политической, территориальной и культурной ценности. Мы делаем ставку на граждан», — говорится в речи.

Также в речи сказано, что необходимо сформировать постоянно действующее ополчение.

«Мы обязаны его создать. Чем занять ополчение в мирное время, мы знаем, к немирному времени мы тем более должны быть готовы», — отметил политик.

Также в своей речи Прилепин указал набор норм, на которые планируется опираться.

«Бог есть. Родина одна. Семья — союз мужчины и женщины. Защищать Родину с оружием в руках — норма. Экспансия — дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная — норма», — указал он.

Вместе с этим сообщается, что на съезде Прилепина переизбрали сопредседателем партии СРЗП.

Ранее сообщалось, что делегаты съезда партии «Справедливая Россия — За правду» проголосовали за переизбрание Сергея Миронова на пост председателя политсилы.