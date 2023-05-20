В ЦИК назвали проведение выборов в новых регионах непростой, но выполнимой задачей
- РИА Новости
Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
«На сегодняшний день мы понимаем, что процесс организации голосования в новых субъектах непростой, но вполне реализуемый», — цитирует его ТАСС.
Булаев отметил, что одной из наиболее острых проблем является полная интеграция избирательной системы новых регионов.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в 2023 году.
Пушилин также рассказал, что к сентябрьским выборам в ДНР будут сформированы более 600 участковых комиссий.