Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ЦИК назвали проведение выборов в новых регионах непростой, но выполнимой задачей

Короткая ссылка
Проведение выборов в новых регионах России является «непростым, но вполне реализуемым процессом».
В ЦИК назвали проведение выборов в новых регионах непростой, но выполнимой задачей
  • РИА Новости

Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

«На сегодняшний день мы понимаем, что процесс организации голосования в новых субъектах непростой, но вполне реализуемый», — цитирует его ТАСС.

Булаев отметил, что одной из наиболее острых проблем является полная интеграция избирательной системы новых регионов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в 2023 году.

Пушилин также рассказал, что к сентябрьским выборам в ДНР будут сформированы более 600 участковых комиссий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить