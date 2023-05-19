На маршруты Подмосковья вышли 750 автобусов с начала года

На маршруты общественного транспорта в Московской области вышли 750 автобусов с начала 2023 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

Автобусы курсируют на маршрутах различных округов, среди которых Балашиха, Подольск и Истра.

Как рассказала зампред правительства региона Анна Кротова, до конца года запланирован выход около 1,3 тыс. новых транспортных средств.

Ранее, по информации НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.