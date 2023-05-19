Путин поздравил канал ОТР с десятилетием вещания
Президент России Владимир Путин поздравил канал ОТР с десятилетием вещания. Он отметил, что коллектив прошёл насыщенный творческий путь и внёс большой вклад в развитие телевидения.
- РИА Новости
По словам главы государства, канал создаёт интересные и содержательные программы, а новостные проекты завоевали любовь большой аудитории.
Президент также пожелал всем сотрудникам ОТР вдохновения и осуществления планов.
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