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Путин поздравил канал ОТР с десятилетием вещания

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Президент России Владимир Путин поздравил канал ОТР с десятилетием вещания. Он отметил, что коллектив прошёл насыщенный творческий путь и внёс большой вклад в развитие телевидения.
Путин поздравил канал ОТР с десятилетием вещания
  • РИА Новости

По словам главы государства, канал создаёт интересные и содержательные программы, а новостные проекты завоевали любовь большой аудитории.

Президент также пожелал всем сотрудникам ОТР вдохновения и осуществления планов.

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