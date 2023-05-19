Специалист Кизилашвили посоветовала перекрыть воду в квартире перед отъездом в отпуск

Эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили рассказала, как обезопасить квартиру на время отъезда в отпуск или на дачу. Как считает специалист, нужно обязательно перекрыть воду, чтобы предотвратить протечку и затопление соседей.

В беседе с «Вечерней Москвой» Кизилашвили также рекомендовала отключить все электроприборы, за исключением холодильника.

«Многие оставляют зарядку для телефона в розетке. Однако её лучше выключить из сети. Она портится сама и может загореться из-за скачков напряжения», — заявила эксперт.

Она также посоветовала плотно закрыть шторы, поскольку солнечный свет может повредить обивку мягкой мебели.

Кроме того, важно закрыть окна, чтобы в случае непогоды вода не попала в помещение.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.