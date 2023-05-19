Специалист Кизилашвили посоветовала перекрыть воду в квартире перед отъездом в отпуск
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В беседе с «Вечерней Москвой» Кизилашвили также рекомендовала отключить все электроприборы, за исключением холодильника.
«Многие оставляют зарядку для телефона в розетке. Однако её лучше выключить из сети. Она портится сама и может загореться из-за скачков напряжения», — заявила эксперт.
Она также посоветовала плотно закрыть шторы, поскольку солнечный свет может повредить обивку мягкой мебели.
Кроме того, важно закрыть окна, чтобы в случае непогоды вода не попала в помещение.
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