Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист Кизилашвили посоветовала перекрыть воду в квартире перед отъездом в отпуск

Короткая ссылка
Эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили рассказала, как обезопасить квартиру на время отъезда в отпуск или на дачу. Как считает специалист, нужно обязательно перекрыть воду, чтобы предотвратить протечку и затопление соседей.
Специалист Кизилашвили посоветовала перекрыть воду в квартире перед отъездом в отпуск
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Вечерней Москвой» Кизилашвили также рекомендовала отключить все электроприборы, за исключением холодильника.

«Многие оставляют зарядку для телефона в розетке. Однако её лучше выключить из сети. Она портится сама и может загореться из-за скачков напряжения», — заявила эксперт.

Она также посоветовала плотно закрыть шторы, поскольку солнечный свет может повредить обивку мягкой мебели.

Кроме того, важно закрыть окна, чтобы в случае непогоды вода не попала в помещение.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить